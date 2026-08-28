Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
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28.08.2026 22:45:42
$100 Invested In Charles Schwab 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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