Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
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13.11.2026 15:45:20
$100 Invested In Chipotle Mexican Grill 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
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09.11.26
|S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: Wäre eine Chipotle Mexican Grill-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.at)
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27.10.26
|Ausblick: Chipotle Mexican Grill informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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21.10.26
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
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|Chipotle Mexican Grill Inc.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.