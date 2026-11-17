AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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17.11.2026 21:15:18
$100 Invested In Cigna Group 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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