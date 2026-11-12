Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
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12.11.2026 21:00:14
$100 Invested In Cintas 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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