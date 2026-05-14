Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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14.05.2026 18:00:39
$100 Invested In Cisco Systems 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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