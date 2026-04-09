Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
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10.04.2026 01:45:22
$100 Invested In Constellation Brands 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Analysen zu Constellation Brands Inc (A)
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|Constellation Brands Inc (A)
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