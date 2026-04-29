Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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30.04.2026 01:45:36
$100 Invested In Costco Wholesale 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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