CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
08.04.2026 22:15:44
$100 Invested In CrowdStrike Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In CrowdStrike Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
07.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.03.26
|Wolfe Research sieht Wachstumspotenzial bei CrowdStrike - Aktie legt zu (finanzen.at)
|
30.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
20.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|363,00
|-0,40%