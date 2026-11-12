CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
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12.11.2026 22:00:20
$100 Invested In CSX 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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22.10.26
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22.10.26
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