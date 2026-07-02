Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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02.07.2026 18:30:48
$100 Invested In Datadog 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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26.06.26
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26.06.26
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26.06.26
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23.06.26
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
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16.06.26
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15.06.26
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