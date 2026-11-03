eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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03.11.2026 22:30:35
$100 Invested In eBay 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu eBay Inc.
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.10.26
|Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 zum Start des Montagshandels kaum bewegt (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|99 175,00
|-1,07%
|eBay Inc.
|110,88
|-0,52%
|PayPal Inc
|53,31
|-0,58%
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Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.