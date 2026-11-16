eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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16.11.2026 23:15:22
$100 Invested In eBay 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu eBay Inc.
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13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
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12.10.26
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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