Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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01.07.2026 17:00:33
$100 Invested In Eli Lilly 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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