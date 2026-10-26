Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
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26.10.2026 16:30:29
$100 Invested In Expedia Group 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Expedia Inc.
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|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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20.10.26
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16.10.26
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15.10.26
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15.10.26
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08.10.26
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