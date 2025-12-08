AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
08.12.2025 22:30:30
$100 Invested In Fox 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In Fox 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp Bmehr Nachrichten
|
28.11.25
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: Über diese Dividende können sich Fox-Anleger freuen (finanzen.at)
|
14.11.25
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.10.25
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Fox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Fox Corp Bmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp B
|52,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schlussendlich schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.