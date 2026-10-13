AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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14.10.2026 00:30:35
$100 Invested In Gilead Sciences 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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07.10.26
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07.10.26
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07.10.26
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02.10.26
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25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
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|Gilead Sciences Inc.
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Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.