Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
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01.10.2026 16:45:21
$100 Invested In HF Sinclair 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
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04.08.26
|Ausblick: Sinclair A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Sinclair A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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15.04.26
|Erste Schätzungen: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
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|HF Sinclair Corporation
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|Sinclair Inc Registered Shs -A-
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