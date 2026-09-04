HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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04.09.2026 18:45:26
$100 Invested In HSBC Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu HSBC Holdings plc
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04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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04.09.26
|Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt letztendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
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04.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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04.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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04.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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04.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
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|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
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|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
|04.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|84 450,00
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