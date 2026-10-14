AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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15.10.2026 00:15:41
$100 Invested In Illumina 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Illumina Inc.
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Illumina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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09.10.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.10.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
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05.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)