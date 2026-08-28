Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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29.08.2026 01:45:53
$100 Invested In Illumina 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Illumina Inc.
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28.08.26
|S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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21.08.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Illumina von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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21.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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14.08.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.08.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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31.07.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.07.26
|Ausblick: Illumina präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
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|Illumina Inc.
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