Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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16.06.2026 18:30:50
$100 Invested In Intuit 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Intuit Inc.
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17.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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10.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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03.06.26
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02.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
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