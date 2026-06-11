Iron Mountain Aktie
WKN: 936594 / ISIN: US4628461067
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11.06.2026 17:00:25
$100 Invested In Iron Mountain 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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