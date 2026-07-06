AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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06.07.2026 16:45:10

$100 Invested In iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today

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