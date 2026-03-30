Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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31.03.2026 01:15:55
$100 Invested In Lumentum Holdings 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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30.03.26
|S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lumentum von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.03.26
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26.03.26
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26.03.26
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26.03.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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25.03.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
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|Lumentum Holdings Inc
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