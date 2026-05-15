MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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16.05.2026 00:45:35
$100 Invested In MercadoLibre 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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