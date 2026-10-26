AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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26.10.2026 23:15:31
$100 Invested In Micron Technology 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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26.10.26
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23.10.26
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|Micron Technology Inc.
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