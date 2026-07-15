Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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16.07.2026 00:00:31
$100 Invested In Micron Technology 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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15.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
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14.07.26
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)
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13.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)