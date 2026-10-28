Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
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28.10.2026 16:00:41
$100 Invested In Moodys 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Moody's Corp.
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26.10.26
|S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|Ausblick: Moodys stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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19.10.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moodys-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.10.26
|Erste Schätzungen: Moodys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.10.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.09.26
|S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moodys von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Moody's Corp.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.