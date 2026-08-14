MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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14.08.2026 22:15:50
$100 Invested In MSCI 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu MSCI
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11.08.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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04.08.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MSCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.07.26
|S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
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21.07.26
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21.07.26
|S&P 500-Papier MSCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in MSCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu MSCI
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.