Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
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26.11.2026 17:30:17
$100 Invested In Nomura Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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