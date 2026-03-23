NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
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23.03.2026 15:00:20
$100 Invested In NRG Energy 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|NRG Energy Inc.
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