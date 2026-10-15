NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
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16.10.2026 00:30:22
$100 Invested In NRG Energy 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu NRG Energy Inc.
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14.10.26
|S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.10.26
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07.10.26
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07.10.26
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06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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06.10.26
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06.10.26
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06.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NRG Energy Inc.
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