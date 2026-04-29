Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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29.04.2026 23:30:54
$100 Invested In Nucor 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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