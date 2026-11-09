Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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09.11.2026 22:30:33
$100 Invested In Nucor 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Nucor Corp.
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09.11.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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26.10.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.10.26
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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19.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.10.26
|Erste Schätzungen: Nucor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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