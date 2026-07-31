NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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31.07.2026 16:30:24
$100 Invested In NVIDIA 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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