Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
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22.07.2026 16:01:04
$100 Invested In Phillips 66 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Phillips 66
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16:03
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
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02.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.06.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Phillips 66 von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Phillips 66
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.