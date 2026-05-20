Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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21.05.2026 01:00:55
$100 Invested In Regeneron Pharmaceuticals 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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