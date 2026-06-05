Spotify Technology Aktie
ISIN: ARBCOM460366
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05.06.2026 23:45:25
$100 Invested In Spotify Technology 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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