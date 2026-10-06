AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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07.10.2026 00:45:27
$100 Invested In StoneX Group 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu StoneX Group Inc Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: StoneX Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: StoneX Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
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