Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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22.07.2026 23:33:00
$100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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