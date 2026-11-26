Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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26.11.2026 22:15:13
$100 Invested In T-Mobile US 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|Deutsche Telekom AG
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