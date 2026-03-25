TE Connectivity Aktie
WKN DE: A40R4H / ISIN: IE000IVNQZ81
|
25.03.2026 23:00:20
$100 Invested In TE Connectivity 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In TE Connectivity 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TE Connectivity Ltd.
|
12.03.26
|S&P 500-Titel TE Connectivity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich TE Connectivity-Anleger freuen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Gewinne in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
20.01.26
|Ausblick: TE Connectivity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: TE Connectivity stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: TE Connectivity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: TE Connectivity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TE Connectivity Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TE Connectivity Ltd.
|176,00
|-2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.