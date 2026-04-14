Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
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14.04.2026 23:45:34
$100 Invested In Texas Instruments 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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