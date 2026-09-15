UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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15.09.2026 18:15:38
$100 Invested In UBS Group 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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