AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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07.09.2026 18:45:30
$100 Invested In UnitedHealth Group 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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03.09.26
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|UnitedHealth Inc.
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