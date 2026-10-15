UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
15.10.2026 22:31:01
$100 Invested In UnitedHealth Group 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In UnitedHealth Group 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
16.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|356,80
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.