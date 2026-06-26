Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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26.06.2026 16:16:26
$1000 Invested In Adobe 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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24.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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17.06.26
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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17.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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17.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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17.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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16.06.26
|Adobe paints a vivid picture of investors’ software pessimism (Financial Times)
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12.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Adobe Inc.
|178,10
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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.