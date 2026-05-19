AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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19.05.2026 18:00:46
$1000 Invested In Advanced Micro Devices 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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15.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.05.26
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08.05.26
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08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
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08.05.26
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06.05.26
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06.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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