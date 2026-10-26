AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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26.10.2026 16:00:28
$1000 Invested In Advanced Micro Devices 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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