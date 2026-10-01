Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
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01.10.2026 18:45:47
$1000 Invested In Agilent Technologies 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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